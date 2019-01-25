Жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019: Бразилия и Аргентина узнали соперников

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Жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019: Бразилия и Аргентина узнали соперников

В официальном твиттере Кубка Америки были опубликованы результаты жеребьёвки группового этапа континентального первенства 2019 года.

Напомним, что в этот раз в турнире примут участие не только сборные латиноамериканских стран, но и национальные команды Японии и Катара.

Группа А

Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу.

Группа В

Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.

Группа С

Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.

В 1/4 финала пробьются две первые сборные из каждого квартета, а также две лучшие команды, занявшие третьи места в группах.

Напомним, что Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.

Не пропустите: Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019. | http://soccernews.ru

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Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
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