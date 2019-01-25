Жеребьёвка группового этапа Кубка Америки-2019: Бразилия и Аргентина узнали соперников
В официальном твиттере Кубка Америки были опубликованы результаты жеребьёвки группового этапа континентального первенства 2019 года.
Напомним, что в этот раз в турнире примут участие не только сборные латиноамериканских стран, но и национальные команды Японии и Катара.
Группа А
Бразилия, Боливия, Венесуэла, Перу.
Группа В
Аргентина, Колумбия, Парагвай, Катар.
Группа С
Уругвай, Эквадор, Япония, Чили.
В 1/4 финала пробьются две первые сборные из каждого квартета, а также две лучшие команды, занявшие третьи места в группах.
Напомним, что Кубок Америки-2019 состоится в Бразилии в период с 14 июня по 7 июля.
Не пропустите: Принято решение по использованию системы VAR на Кубке Америки-2019. | http://soccernews.ru
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