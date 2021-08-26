Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин)

Завершился раунд плей-офф Лиги Чемпионов и были сформированы корзины для жеребьевки.

Жеребьевка групповой стадии состоится 26 августа в 19:00 (мск).

1-я корзина: "Челси", "Манчестер Сити", "Вильярреал", "Атлетико", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг".

2-я корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ, "Ювентус", "Боруссия" Д.

3-я корзина: "Порту", "Бенфика", "Аякс", "РБ Лейпциг", "Зальцбург", "Аталанта", "Зенит", "Шахтер".

4-я корзина: "Милан", "Динамо" Киев, "Брюгге", "Янг Бойз", "Мальме", "Вольфсбург", "Шериф", "Бешикташ".

Групповая стадия ЛЧ начнется 14 сентября.

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