Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов состоится 26 августа (список корзин)
Завершился раунд плей-офф Лиги Чемпионов и были сформированы корзины для жеребьевки.
Жеребьевка групповой стадии состоится 26 августа в 19:00 (мск).
1-я корзина: "Челси", "Манчестер Сити", "Вильярреал", "Атлетико", "Бавария", "Интер", "Лилль", "Спортинг".
2-я корзина: "Реал", "Барселона", "Севилья", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", ПСЖ, "Ювентус", "Боруссия" Д.
3-я корзина: "Порту", "Бенфика", "Аякс", "РБ Лейпциг", "Зальцбург", "Аталанта", "Зенит", "Шахтер".
4-я корзина: "Милан", "Динамо" Киев, "Брюгге", "Янг Бойз", "Мальме", "Вольфсбург", "Шериф", "Бешикташ".
Групповая стадия ЛЧ начнется 14 сентября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4