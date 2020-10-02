Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября: составы корзин

2 октября состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Мероприятие состоится в Швейцарии и начнется в 14:00 мск. Команды разбиты на четыре корзины, из которых будут сформированы восемь групп.

Состав корзин для жеребьевки выглядит следующим образом:

Корзина 1: "Арсенал", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Рома", "Наполи" (оба - Италия), "Бенфика", "Брага" (оба - Португалия), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания), ЦСКА Москва (Россия), "Гент" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Селтик" (Шотландия)

Корзина 2: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спарта", "Славия" (оба - Чехия), "Лудогорец" (Болгария), "Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия), "Рапид" (Австрия), "Лестер" (Англия), ПАОК (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Стандард" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания)

Корзина 3: "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), АЗ, "Фейеноорд" (оба - Нидерланды), АЕК (Греция), "Маккаби" Тель-Авив, "Хапоэль" Беэр-Шева (оба - Израиль), "Рейнджерс" (Шотландия), "Молде" (Норвегия), "Хоффенхайм" (Германия), ЛАСК (Австрия), "Заря" (Украина)

Корзина 4: ЧФР (Румыния), "Лилль", "Ницца" (оба - Франция), "Риека" (Хорватия), "Дандолк" (Ирландия), "Слован" (Чехия), "Антверпен" (Бельгия), "Лех" (Польша), "Сивасспор" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия), "Омония" (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

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