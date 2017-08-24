Жеребьевка Кубка английской лиги: "Лестер" против "Ливерпуля", "Вест Бромвич" с "Манчестер Сити"

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Жеребьевка Кубка английской лиги: "Лестер" против "Ливерпуля", "Вест Бромвич" с "Манчестер Сити"

Стали известны пары 1/16 финала Кубка английской Лиги.

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити"
"Эвертон" – "Сандерленд"
"Лестер" – "Ливерпуль"
"Манчестер Юнайтед" – "Бертон"
"Брентфорд" – "Норвич"
"Вулверхэмптон" – "Бристоль Роверс"
"Бернли" – "Лидс"
"Арсенал" – "Донкастер"
"Бристоль Сити" – "Сток Сити"
"Рединг" – "Суонси"
"Астон Вилла" – "Мидлсбро"
"Челси" – "Ноттингем Форест"
"Вест Хэм" – "Болтон"
"Кристал Пэлас" – "Хаддерсфилд"
"Тоттенхэм" – "Барнсли"/"Дерби"
"Борнмут — Брайтон"

Раунд стартует 18 сентября. | http://soccernews.ru

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