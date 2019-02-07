Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали соперников

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Франции, о чём сообщается в официальном твиттере турнира.

"Витре" - "Нант"

ПСЖ - "Дижон"

"Ренн" - "Орлеан"

"Генгам" / "Лион" - "Кан"

Напомним, что матч между "Генгамом" и "Лионом" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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