Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали соперников
Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Франции, о чём сообщается в официальном твиттере турнира.
"Витре" - "Нант"
ПСЖ - "Дижон"
"Ренн" - "Орлеан"
"Генгам" / "Лион" - "Кан"
Напомним, что матч между "Генгамом" и "Лионом" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14