Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали соперников

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Жеребьёвка Кубка Франции: ПСЖ и "Лион" узнали соперников

Сегодня, 7 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Франции, о чём сообщается в официальном твиттере турнира.

"Витре" - "Нант"

ПСЖ - "Дижон"

"Ренн" - "Орлеан"

"Генгам" / "Лион" - "Кан"

Напомним, что матч между "Генгамом" и "Лионом" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 56
2 Лилль Лилль 23 46
3 Лион Лион 23 43
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье Монпелье 22 36
6 Страсбур Страсбур 22 35
7 Марсель Марсель 23 34
8 Реймс Реймс 23 34
9 Ницца Ницца 23 34
10 Ренн Ренн 23 33
11 Ним Ним 23 30
12 Бордо Бордо 22 28
13 Анжер Анжер 23 27
14 Тулуза Тулуза 23 26
15 Нант Нант 22 24
16 Дижон Дижон 22 20
17 ФК Кан ФК Кан 22 18
18 Монако Монако 23 18
19 Амьен Амьен 23 18
20 Генгам Генгам 22 14
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