Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары

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Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Путёвки в групповой этап турнира будут разыгрываться в следующих противостояниях.

Путь чемпионов

"Динамо Загреб" (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) – "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)

ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) – "Славия" (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)

Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо Киев" (Украина)

"Истанбул" (Турция) / "Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия) / "Порту" (Португалия)

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