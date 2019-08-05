Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Путёвки в групповой этап турнира будут разыгрываться в следующих противостояниях.
Путь чемпионов
"Динамо Загреб" (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия) – "Марибор" (Словения) / "Русенборг" (Норвегия)
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия) / "Копенгаген" (Дания)
ЧФР (Румыния) / "Селтик" (Шотландия) – "Славия" (Чехия)
АПОЭЛ (Кипр) / "Карабах" (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / "Аякс" (Нидерланды)
Путь представителей лиг
"Базель" (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия) / "Динамо Киев" (Украина)
"Истанбул" (Турция) / "Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия) / "Порту" (Португалия)
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|2
|Боруссия Дортмунд
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|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
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|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
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|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4