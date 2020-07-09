Жеребьевка Лиги Чемпионов состоится 10 июля

10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Чемпионов.

В ходе жеребьевки будут определена сетка четвертьфинальных и полуфинальных пар. На данных стадиях могут встретиться команды из одной страны. Матчи пройдут в Португалии, стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча.

Жеребьевка начнется в 13:00 мск.

Напомним, что путевки в четвертьфинал уже завоевали: "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), ПСЖ (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия).

Кроме того, не сыграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1) и "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).

Расписание матчей Лиги чемпионов выглядит так:

7–8 августа: 1/8 финала

12–15 августа: 1/4 финала

18–19 августа: 1/2 финала

23 августа: Финал

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