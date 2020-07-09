Жеребьевка Лиги Чемпионов состоится 10 июля
10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Чемпионов.
В ходе жеребьевки будут определена сетка четвертьфинальных и полуфинальных пар. На данных стадиях могут встретиться команды из одной страны. Матчи пройдут в Португалии, стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча.
Жеребьевка начнется в 13:00 мск.
Напомним, что путевки в четвертьфинал уже завоевали: "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), ПСЖ (Франция) и "РБ Лейпциг" (Германия).
Кроме того, не сыграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1) и "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).
Расписание матчей Лиги чемпионов выглядит так:
7–8 августа: 1/8 финала
12–15 августа: 1/4 финала
18–19 августа: 1/2 финала
23 августа: Финал
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4