Жеребьевка Лиги Европы состоится 10 июля

10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы.

В ходе жеребьевки будут определена сетка четвертьфинальных и полуфинальных пар. На данных стадиях могут встретиться команды из одной страны. Матчи пройдут в Германии, стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча.

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00 мск.

На данный момент сыграно лишь шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Таким образом, будут проведены шесть ответных матчей. В двух парах победитель будет определен в одном матче.

За выход в четвертьфинал поборются:

"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) - первый матч - 2:1

"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 0:1

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1

"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:1

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания) - первый матч не был сыгран

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) - первый матч не был сыгран

"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) – 3:0

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) – 5:0

Расписание матчей Лиги Европы выглядит так:

5–6 августа. 1/8 финала

10–11 августа. 1/4 финала

16–17 августа. 1/2 финала

21 августа. Финал

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