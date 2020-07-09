Жеребьевка Лиги Европы состоится 10 июля
10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы.
В ходе жеребьевки будут определена сетка четвертьфинальных и полуфинальных пар. На данных стадиях могут встретиться команды из одной страны. Матчи пройдут в Германии, стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча.
Жеребьевка Лиги Европы начнется в 14:00 мск.
На данный момент сыграно лишь шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Таким образом, будут проведены шесть ответных матчей. В двух парах победитель будет определен в одном матче.
За выход в четвертьфинал поборются:
"Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия) - первый матч - 2:1
"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) - 0:1
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:1
"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:1
"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания) - первый матч не был сыгран
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия) - первый матч не был сыгран
"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) – 3:0
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия) – 5:0
Расписание матчей Лиги Европы выглядит так:
5–6 августа. 1/8 финала
10–11 августа. 1/4 финала
16–17 августа. 1/2 финала
21 августа. Финал
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
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|0
|Группа D
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|О
|1
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|4
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|4
|0
|Группа E
|М
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|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
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|3
|Партизан
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|5
|4
|Лацио
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|3
|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
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|3
|Грацер АК
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|7
|4
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|4
|6
|5
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|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
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|9
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|9
|3
|Херенвен
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|7
|4
|Динамо Загреб
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|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
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|4
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|5
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|0