Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.

Питерский "Зенит" на этой стадии сразится с немецким "РБ Лейпциг", московский "Локомотив" сыграет с мадридским "Атлетико", а другая столичная команда - ЦСКА - померится силами с французским "Лионом". Также выделим противостояние "Милана" и "Арсенала".

"Лацио" (Италия) – "Динамо" Киев (Украина)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "ЗЕНИТ" Санкт-Петербург (Россия)

"Атлетико" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" Москва (Россия)

ЦСКА Москва (Россия) – "Лион" (Франция)

"Марсель" (Франция) – "Атлетик" Бильбао (Испания)

"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" Плзень (Чехия)

"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта, а ответные - 15 марта.

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