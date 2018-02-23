Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала

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Жеребьёвка Лиги Европы: "Зенит" сыграет с "РБ Лейпциг", "Локомотив" будет противостоять "Атлетико", ЦСКА – "Лиону" и другие пары 1/8 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. 

Питерский "Зенит" на этой стадии сразится с немецким "РБ Лейпциг", московский "Локомотив" сыграет с мадридским "Атлетико", а другая столичная команда - ЦСКА - померится силами с французским "Лионом". Также выделим противостояние "Милана" и "Арсенала".

"Лацио" (Италия) – "Динамо" Киев (Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) – "ЗЕНИТ" Санкт-Петербург (Россия)
"Атлетико" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" Москва (Россия)
ЦСКА Москва (Россия) – "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) – "Атлетик" Бильбао (Испания)
"Спортинг" (Португалия) – "Виктория" Плзень (Чехия)
"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Отметим, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 8 марта, а ответные - 15 марта.

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комментарии
Алексей

"Милан" (Италия) – "Арсенал" (Англия)в былые времена этот матч можно было б отнести к финалу лиги чемпионов

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Павел

хотя цска если выложится на все 100 то тоже может быть

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Павел

да это точно только у зенита есть шансы

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scouser17

Один Зенит пройдет.

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