Жеребьевка Лиги Наций: Россия сыграет против Швеции и Турции
УЕФА провел жеребьевку нового турнира для национальных сборных - Лига Наций.
Европейские сборные разбиты на четыре дивизиона.
Лига А.
Группа 1. Германия, Франция, Голландия
Группа 2. Бельгия, Швейцария, Исландия
Группа 3. Португалия, Италия, Польша
Группа 4. Испания, Англия, Хорватия
Лига В.
Группа 1. Словакия, Украина, Чехия
Группа 2. Россия, Швеция, Турция
Группа 3. Австрия, Босния, Северная Ирландия
Группа 4. Уэльс, Ирландия, Дания
Лига С.
Группа 1. Шотландия, Албания, Израиль
Группа 2. Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония
Группа 3. Словения, Норвегия, Болгария, Кипр
Группа 4. Румыния, Сербия, Черногория, Литва
Лига D.
Группа 1. Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра.
Группа 2. Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
Группа 3. Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
Группа 4. Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1