Жеребьёвка определила хозяина в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА

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Жеребьёвка определила хозяина в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА

Завершилась жеребьёвка, которая определила хозяев полей в четвертьфинальных матчах Кубка России.

Согласно жребию, "Химки" примут "Торпедо", "Шинник" дома сыграет с "Уралом", "Ахмат" в родных стенах встретится с "Зенитом", а "Спартак" на "Открытие Арене" сразится с ЦСКА.

Матчи данной стадии турнира запланированы на 4 и 5 марта 2020 года. 

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