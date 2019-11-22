Жеребьёвка определила хозяина в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА
Завершилась жеребьёвка, которая определила хозяев полей в четвертьфинальных матчах Кубка России.
Согласно жребию, "Химки" примут "Торпедо", "Шинник" дома сыграет с "Уралом", "Ахмат" в родных стенах встретится с "Зенитом", а "Спартак" на "Открытие Арене" сразится с ЦСКА.
Матчи данной стадии турнира запланированы на 4 и 5 марта 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13