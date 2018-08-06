Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира.

В связи с тем, что УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в евротурнирах, потенциальный соперник московского "Спартака" по этому раунду стал известен заранее. Теперь же он был официально подтвержден:

"Црвена Звезда" /"Спартак" (Трнава) - "Зальцбург"/"Шкендия"

"Карабах"/БАТЭ - ПСВ

"Янг Бойз" - "Астана"/"Динамо" (Загреб)

"Мальме"/"Види" — "Селтик"/АЕК

"Бенфика"/"Фенербахче" — ПАОК/"Спартак"

"Стандард"/"Аякс" — "Славия" (Прага)/"Динамо" (Киев).

Напомним, Самедов в трети раз стал папой. | soccernews.ru