Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Чемпионов за выход в групповую стадию турнира.
В связи с тем, что УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в евротурнирах, потенциальный соперник московского "Спартака" по этому раунду стал известен заранее. Теперь же он был официально подтвержден:
"Црвена Звезда" /"Спартак" (Трнава) - "Зальцбург"/"Шкендия"
"Карабах"/БАТЭ - ПСВ
"Янг Бойз" - "Астана"/"Динамо" (Загреб)
"Мальме"/"Види" — "Селтик"/АЕК
"Бенфика"/"Фенербахче" — ПАОК/"Спартак"
"Стандард"/"Аякс" — "Славия" (Прага)/"Динамо" (Киев).
Напомним, Самедов в трети раз стал папой. | soccernews.ru
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