Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы.
Напомним, что Россию на этой стадии представляют два клуба - "Зенит" и "Уфа".
Путь чемпионов
"Олимпия" (Словения) / ХИК (Финляндия) – "Црвена Звезда" (Сербия) / "Спартак" (Словакия)
"Хапоэль" (Израиль) / АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо Загреб" (Хорватия)
"Корк Сити" (Ирландия) / "Русенборг" (Норвегия) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Шкендия" (Македония)
"Легия" (Польша) / "Дюделанж" (Люксембург) – "Алашкерт" (Армения) / ЧФР (Румыния)
"Спартак" (Латвия) / "Судува" (Литва) – "Селтик" (Шотландия) / АЕК (Греция)
"Шериф" (Молдова) / "Валюр" (Исландия) – "Карабах" (Азербайджан) / БАТЭ (Беларусь)
"Мальме" (Швеция) / "Видеотон" (Венгрия) – "Нью Сэйнтс" (Уэльс) / "Мидтьюлланд" (Дания)
"Торпедо" (Грузия) / "Кукеси" (Албания) – "Лудогорец" (Болгария) / "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
Основной путь
"Сигма" (Чехия) / "Кайрат" (Казахстан) – "Севилья" (Испания) / "Жальгирис" (Литва)
"Сарпсборг" (Норвегия) / "Риека" (Хорватия) – "Пюник" (Армения) / "Маккаби" (Израиль)
"Ягеллония" (Польша) / "Гент" (Бельгия) – "Мариуполь" (Украина) / "Бордо" (Франция)
"Нордшелланд" (Дания) / "Партизан" (Сербия) – "Бешикташ" (Турция) / ЛАСК (Австрия)
"Слован" (Словакия) / "Рапид" (Австрия) – "Хайдук" (Хорватия) / "Стяуа" (Румыния)
"Аполлон" (Кипр) / "Динамо Брест" (Беларусь) – "Витесс" (Голландия) / "Базель" (Швейцария)
"Рейнджерс" (Шотландия) / "Марибор" (Словения) – "Уфа" (Россия) / "Прогрес Нидеркорн" (Люксембург)
"Хапоэль" (Израиль) / "Аталанта" (Италия) – ЦСКА (Болгария) / "Копенгаген" (Дания)
"Динамо Минск" (Беларусь) / "Зенит" (Россия) – "Хиберниан" (Шотландия) / "Мольде" (Норвегия)
"Тренчин" (Словакия) / "Фейеноорд" (Голландия) – "Штурм" (Австрия) / АЕК (Кипр)
"Генк" (Бельгия) / "Лех" (Польша) – "Спартак" (Сербия) / "Брондбю" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) / "Люцерн" (Швейцария) – "Истанбул" (Турция) / "Бернли" (Англия)
"Заря" (Украина) / "Брага" (Португалия) – "РБ Лейпциг" (Германия) / "Университатя" (Румыния)
Напомним, что матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 23 и 30 августа.
Не пропустите: Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника. | http://soccernews.ru
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