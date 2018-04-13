Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

В пятницу, 13 апреля в швейцарском Ньоне пройдут жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

В полуфинал Лиги Чемпионов вышли: "Реал" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Бавария" (Германия) и "Рома" (Италия). Начало жеребьевки в 13:00 мск.

Полуфиналистами Лиги Европы стали: "Атлетико" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Марсель" (Франция) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). Начало жеребьевки в 14:00 мск.

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