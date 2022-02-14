Жереми Бога стал автором уникального достижения в Серии А

Фото твиттер Жереми Бога

Вингер "Аталанты" Жереми Бога провёл 100-й матч в рамках Серии А. Юбилейной стала воскресная игра против "Ювентуса" (1:1).

25-летний ивуариец не получил ни одной жёлтой карточки во встречах итальянского чемпионата.

Бога стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось подобное, сообщает Opta.

Нападающий перешёл в "Аталанту" в январе, а до этого он с 2018 года выступал за "Сассуоло".

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