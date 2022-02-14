Жереми Бога стал автором уникального достижения в Серии А

Теги аталантажереми богастатистика

Жереми Бога стал автором уникального достижения в Серии А

Фото твиттер Жереми Бога

Вингер "Аталанты" Жереми Бога провёл 100-й матч в рамках Серии А. Юбилейной стала воскресная игра против "Ювентуса" (1:1).

25-летний ивуариец не получил ни одной жёлтой карточки во встречах итальянского чемпионата.

Бога стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось подобное, сообщает Opta.

Нападающий перешёл в "Аталанту" в январе, а до этого он с 2018 года выступал за "Сассуоло".

Не пропустите: Абрахам повторил достижение 30-летней давности в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов