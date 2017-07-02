Жермен: "Если Мбаппе останется в "Монако“, то сделает правильный выбор"

Бывший нападающий "Монако" Валер Жермен советует Килиану Мбаппе не покидать клуб.

"Если Мбаппе останется в "Монако“, то сделает правильный выбор, потому что здесь он точно продолжит прогрессировать. Перейти в топ-клуб Мбаппе ещё успеет. Сейчас ему нужно еще раз испытать себя и попробовать провести сезон в качестве лидера, а не просто молодого футболиста с большим потенциалом" - приводит слова Жермена RMC.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 44 игры и забил 26 голов.

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