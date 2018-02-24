Жермен: "Иногда Неймар меня раздражает"

Нападающий "Марселя" Валери Жермен в преддверии матча с ПСЖ поделился мнением о Неймаре.

"Он тогда получил красную, так как просто сошел с ума. Неймар - отличный футболист, но иногда много на себя берет. Иногда он меня раздражает, когда я смотрю за его игрой по телевизору. Такое впечатление, что Неймар не совсем доволен тем, что играет во Франции. Мне не нравится его гостевой дух. Поэтому это вполне естественно, что он то и дело получает удары от соперников" - приводит слова Жермена Mundo Deportivo.

Напомним, что Неймар был удален в игре первого круга чемпионата против "Марселя" (2:2).

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