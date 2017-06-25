Жермен стал игроком "Марселя"

"Марсель" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Монако" Валера Жермена.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 27-летний футболист заключил с провансальцами контракт до лета 2021 года.

Жермен является воспитанником "Монако", за основную команду монегасков выступал с 2010 года, сыграл 200 матчей и забил 49 голов. Сдавался в аренду "Ницце". Стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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