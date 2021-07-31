Жером Боатенг не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

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Жером Боатенг не перейдет в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Боатенга/Автор неизвестен

Будущее немецкого защитника Жерома Боатенга остается неопределенным.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед", с которым ранее связывали футболиста не заинтересован в подписании защитника после подписании Рафаэля Варана.

По информации источника, беринская "Герта" и голландский ПСВ также не сумели договорится с футболистом о контракте.

Футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни.

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