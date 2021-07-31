Жером Боатенг не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Боатенга/Автор неизвестен
Будущее немецкого защитника Жерома Боатенга остается неопределенным.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед", с которым ранее связывали футболиста не заинтересован в подписании защитника после подписании Рафаэля Варана.
По информации источника, беринская "Герта" и голландский ПСВ также не сумели договорится с футболистом о контракте.
Футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни.
Также не пропустите: "Аякс" сообщил о гибели 16-летнего воспитанника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хамес высказался о возвращении в "Реал"
-
"Челси" продолжает работать над переходом Кунде
-
Жером Боатенг не перейдет в "Манчестер Юнайтед"
-
Икарди высказался о своем будущем в ПСЖ
-
1
"Барселона" определилась с будущим Мориба
-
Стало известно, когда Карим Бензема вернется к тренировкам. Игрок переболел коронавирусом
-
"Аякс" сообщил о гибели 16-летнего воспитанника
-
ФИФА и УЕФА не признали федерацию футбола Страны Басков независимым членом организаций
-
Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020
-
Стали известны детали трансфера Яремчука в "Бенфику"
-
Крупные победы Испании и Мексики, Бразилия и Япония идут дальше: все результаты 1/4 финала Олимпиады-2020
-
Белотти отреагировал на предложение "Зенита"
-
Беларусь проведет свои матчи отбора ЧМ-2022 в Казани
-
Крыховяк продолжит карьеру в "Краснодаре"
-
Бразилия и Япония вышли в полуфинал Олимпиады-2020
-
"Арсенал" провел переговоры с "Интером" по Лаутаро Мартинесу
-
Баринов: "РЖД не нужен больше "Локомотив"
-
Шомуродов прибыл в Рим для завершения трансфера в "Рому"
-
Пике: "Ждем, что Месси подпишет новый контракт"
-
Испания в экстра-таймах дожала Кот-д’Ивуар на Олимпиаде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18