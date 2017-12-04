Жером Боатенг: "Прямо сейчас многие видят финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и ПСЖ"

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг назвал главных фаворитов в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

" ПСЖ, "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона" являются одними из главных наших соперников. Сегодня многие видят в финале ПСЖ и "Манчестер Сити", но через шесть месяцев многое может измениться. Прямо сейчас со всеми нашими травмами мы не являемся фаворитами, но когда у нас будет полностью укомплектован состав, у нас будет потенциал, чтобы дойти до финала ", - цитирует 29-летнего бека L'Equipe.

Напомним, Хайнкес раскритиковал Анчелотти. | soccernews.ru