Жертва системы: почему Матео Ковачич - самый бесполезный игрок в АПЛ?

"Я был бы очень рад, если бы Ковачич остался с нами!". Маурицио Сарри красочно излагал свои планы на следующий сезон, однако трансферный бан "Челси" значительно пошатнул все сказочные представления, да и не до конца ясно, останется ли итальянец в Лондоне после окончания текущего игрового года. Упертый наставник "аристократов" ставил приоритет как раз на тех игроках, которые воплощают современные проблемы "Саррибола" в Англии, во всяком случае нынешнюю его формацию. Несомненно, Матео Ковачич не обделен талантом. Он провел три года в составе мадридского "Реала" и помог своей стране дойти до финала Чемпионата Мира. Более того, о нем очень хорошо отзывались достаточно известные футбольные люди. Так Джованни Трапаттони описал Ковачича как "микс Кака и Кларенса Зеейдорфа". И сейчас, каким-то непостижимым образом он умудрился стать самым бесполезным и бессмысленным игроком в английской Премьер-Лиге. Да, он не худший по своим навыкам! В некотором отношении он является даже одним из лучших. Лишь Джон Стоунз из "Манчестер Сити" имеет лучшую статистику точности передач, чем Ковачич – у хорвата в среднем 92,3%. Он отдает более 75 точных передач за 90 минут на поле. И, возможно, лишь некоторые игроки в АПЛ могут обращаться с мячом лучше, чем Матео. При всем при этом Ковачич является ярким воплощением стиля "владение без смысла", то есть он является плеймейкером, у которого очень низкий уровень "мейкерства".

Стиль без содержания

Владения мячом является лишь средством для достижения определенной цели, если эта цель как-то связана с финальным продуктом, то есть с победой. Ковачич отдал две голевые передачи в этом сезоне. Он уже 27 месяцев на забивает голов ни на клубном, ни на международном уровнях. Именно этот контекст, а вовсе не статистический, делают его игру настолько вопиющей. Может показаться, что оценивать игрока исключительно по количеству результативных действий – это банально и непрофессионально. Однако, если брать во внимание нынешний центр поля "Челси", то атакующие результативные действия – это именно то, что требуется от представителей этой позиции на поле. К примеру, Н’Голо Канте и Жоржиньо имеют абсолютно контрастные характеристики, и все их превосходство или недостатки вращаются именно вокруг результативных действий. Третий член центрального треугольника должен компенсировать этот контраст. Росс Баркли смог забить 5 голов в текущем сезоне (и еще два за сборную Англии), Рубен Лофтус-Чик и вовсе 8 раз поразил чужие ворота. При этом они сумели отдать 13 результативных передач на двоих. Никто из них не может считаться идеальным игроком для дополнения действий Канте и Жоржиньо, но каждый из них может исполнить роль "волнореза", может поддержать атаку или просто подержать мяч в центре поля.

Ковачич выполняет намного меньше стратегических задач, чем каждый из перечисленных выше центральных полузащитников. Одной из возможных причин подобной непродуктивности является чрезмерная зависимость от действий Эдена Азара на левом фланге. Можно также отмечать, что и Жоржиньо во многом не выполняет свои функции и отдает мало голевых передач, но это критическое замечание есть чем перекрыть: во-первых, другие игроки часто теряют шансы, которые он создает; во-вторых, его функция передачи мяча под удар не столь выражена в связи с позицией на поле. К Ковачичу эти оправдания применить никак нельзя, ведь его стандартная и единственная позиция в "Челси" – это позиция "восьмерки". Вполне возможно, что ему просто неправильно подобрали место. Ковачичу определенно лучше подошла бы схема 4-2-3-1, а не стандартная для "Саррибола" 4-3-3.

Это менталитет!

Все же сложно уйти от чувства, что игра Ковачича – это, в первую очередь, вопрос отношения к делу. В своем последнем сезоне в "Интере" хорват забил 8 мячей. Тогда он чувствовал некую способность находить возможности для того, чтобы отправить мяч в сетку. Однако, сейчас Матео, возможно, развил в себе сторону менталитета, которая была в голове у Эмиля Хески. Как помнят многие, знаменитый нападающий целого ряда английских клубов не считал, что забивать голы – это его зона ответственности. Вероятно (а с тренерским баном "Челси" это уже практически точно) Ковачич не задержится в Лондоне на следующий сезон. Ранее Маурисио Сарри оправдывал его нахождение в команде тем, что Матео мог бы стать альтернативой для Жоржиньо на позиции "реджисты". Однако, пока что это позиция, как и Ковачич, да и весь "Челси" вместе с ним, проваливается на уровне построения рисунка игры. Вместо того, чтобы стать наследником Кака, Ковачич мог примерять на себя другую роль – нового Сеска Фабсрегаса, то есть располагаться глубже и раздавать передачи оттуда. В итоге, уже позже, сам Сарри заметил, что у хорвата нет достаточно уровня защитных навыков, чтобы исполнять эту роль (но и построил он в этом сезоне откровенно мало, стоит это признавать).

А тем временем "Челси" имеет в своем составе одного из лучших опорных полузащитников мира (речь, конечно же, о Н’Голо Канте), но упорно отказывается использовать его на привычной позиции. Ковачич не отвечает за принятия решений внутри команды, однако он является одним из симптомов откровенной неправильности некоторых решений.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.