Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике

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Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике

Фото Global Look Press / AFLO / Maurizio Borsari

Нападающий "Пармы" Жервиньо может снова покинуть европейский футбол.

33-летний футболист, уже пробовавший свои силы в Китае, теперь смотрит в сторону Мексики.

По информации журналиста Николо Скиры, ивуарийского форварда зовут в "Пумас".

В текущем сезоне Жервиньо сыграл за "Парму" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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