Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике

Фото Global Look Press / AFLO / Maurizio Borsari

Нападающий "Пармы" Жервиньо может снова покинуть европейский футбол.

33-летний футболист, уже пробовавший свои силы в Китае, теперь смотрит в сторону Мексики.

По информации журналиста Николо Скиры, ивуарийского форварда зовут в "Пумас".

В текущем сезоне Жервиньо сыграл за "Парму" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Парма" презентовала проект нового стадиона (видео). | http://soccernews.ru