Жервиньо может продолжить карьеру в Мексике
Фото Global Look Press / AFLO / Maurizio Borsari
Нападающий "Пармы" Жервиньо может снова покинуть европейский футбол.
33-летний футболист, уже пробовавший свои силы в Китае, теперь смотрит в сторону Мексики.
По информации журналиста Николо Скиры, ивуарийского форварда зовут в "Пумас".
В текущем сезоне Жервиньо сыграл за "Парму" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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|2
|Лацио
|26
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|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17