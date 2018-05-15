Жесть дня: фанаты "Спортинга" разбили голову форварду команды Досту

Болельщики лиссабонского "Спортинга" напали на футболистов своей команды, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, около 50 фанатов ворвались на базу клуба и атаковали игроков, используя ремни, факелы и металлические предметы.

В итоге травмы получили Бас Дост, Йосип Мишич и Родриго Батталья.

Стоит отметить, что "Спортинг" завершил этот сезон на третьем месте и не пробился в Лигу Чемпионов.

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