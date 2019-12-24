Жезуалду Феррейра возглавил "Сантос"

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Жезуалду Феррейра возглавил "Сантос"

Жезуалду Феррейра возглавил "Сантос". Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Отметим, что 73-летний специалист стал 16-м иностранцем во главе "Сантоса". Ранее португалец работал в "Бенфике", "Браге", "Порту", "Спортинге" и других клубах.

Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Мирча Луческу, однако он отказался от должности.

А еще: Сампаоли покинул пост главного тренера "Сантоса"| http://soccernews.ru
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