Жезус едва не побил рекорд Неймара в Лиге Чемпионов
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус достиг отметки в 16 забитых мячей в рамках Лиги Чемпионов.
23-летнему футболисту потребовалось для этого всего 27 матчей в самом престижном еврокубковом турнире.
Как сообщает Mister Chip, это второй результат в истории ЛЧ среди бразильцев.
Быстрее Жезуса 16 раз в Лиге Чемпионов отличился только нападающий ПСЖ Неймар. Ему хватило 26 игр.
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