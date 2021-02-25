Жезус едва не побил рекорд Неймара в Лиге Чемпионов

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус достиг отметки в 16 забитых мячей в рамках Лиги Чемпионов.

23-летнему футболисту потребовалось для этого всего 27 матчей в самом престижном еврокубковом турнире.

Как сообщает Mister Chip, это второй результат в истории ЛЧ среди бразильцев.

Быстрее Жезуса 16 раз в Лиге Чемпионов отличился только нападающий ПСЖ Неймар. Ему хватило 26 игр.

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