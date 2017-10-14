Жезус: "Манчестер Сити" доволен своей игрой"

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Жезус: "Манчестер Сити" доволен своей игрой"

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус прокомментировал сокрушительную победу над "Сток Сити" в матче восьмого тура АПЛ.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы много забивать в каждом матче. "Манчестер Сити" доволен своей игрой. Мы выступаем хорошо. Думаю, что болельщики наслаждаются увиденным. Мне кажется, это важнее, чем много забитых голов" - приводит слова Жезуса BBC.
 
Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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