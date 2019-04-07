Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"

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Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"
Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус заявил, что команда хочет выиграть все четыре трофея в нынешнем сезоне.

"Безусловно, мы хотим взять четыре трофея. Но сейчас все наши мысли только о ближайшем матче. Фанаты надеются на трофеи, поэтому мы усердно тренируемся", - приводит слова Жезуса Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Сити" уже выиграл Кубок Лиги, вышел в финал Кубка Англии, в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а в чемпионате Англии занимает второе место.

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