Жезус: "Манчестер Сити" намерен выиграть четыре трофея"
Бразильский нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус заявил, что команда хочет выиграть все четыре трофея в нынешнем сезоне.
"Безусловно, мы хотим взять четыре трофея. Но сейчас все наши мысли только о ближайшем матче. Фанаты надеются на трофеи, поэтому мы усердно тренируемся", - приводит слова Жезуса Goal.com.
Напомним, что "Манчестер Сити" уже выиграл Кубок Лиги, вышел в финал Кубка Англии, в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а в чемпионате Англии занимает второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Уотфорд
|32
|46
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|33
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14