Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки

КОНМЕБОЛ отстранил нападающего сборной Бразилии и "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса от участия в матчах национальных команд на два месяца.

Организация приняла такое решение из-за инцидента, произошедшего в финале Кубка Америки-2019.

Форварда удалили на 70-й минуте матча. Когда футболист покидал поле он ударил кулаком по будке, где сидят делегаты матча, а затем опрокинул стойку с системой видеопомощи арбитрам.

Из-за это деяния футболиста дисквалифицировали на два месяца и оштрафовали на 30 тысяч евро.

Напомним, в финале Кубка Америки-2019 сборная Бразилии проиграла Перу (1:3)

А еще:"Локомотив" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Перу | http://soccernews.ru