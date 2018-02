Жезус попросил совет у Роналдо

Бразильский форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус попросил совет у своего легендарного соотечественника Роналдо.

Как сообщает Four Four Two, нападающий "горожан" проконсультировался у "Зубастика" по поводу травмы колена, поскольку обладатель "Золотого мяча" 1997 и 2002 года во время игровой карьеры неоднократно испытывал подобную проблему.

Напомним, что 20-летний Жезус находится в лазарете с конца декабря. Изначально ожидалось, что он пропустит шесть недель, но позднее сроки восстановления увеличились до двух месяцев.

