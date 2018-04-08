Жезус потерпел первое поражение в АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус впервые проиграл в АПЛ.

Отметим, что бразилец выступает за "горожан" с 2017 года и вчерашний матч с "Манчестер Юнайтед" (2:3) стал для него 33-м в АПЛ.

Объясняется это тем, что в матчах, где "Сити" до этого проигрывал, Жезус не появлялся на поле.

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