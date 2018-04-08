Жезус потерпел первое поражение в АПЛ

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Жезус потерпел первое поражение в АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус впервые проиграл в АПЛ.

Отметим, что бразилец выступает за "горожан" с 2017 года и вчерашний матч с "Манчестер Юнайтед" (2:3) стал для него 33-м в АПЛ.

Объясняется это тем, что в матчах, где "Сити" до этого проигрывал, Жезус не появлялся на поле.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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