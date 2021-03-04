Жезус повторил рекорд Тевеса в АПЛ

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Жезус повторил рекорд Тевеса в АПЛ

Нападающему "Манчестер Сити" Габриэлу Жезусу удалось повторить достижение, установленное Карлосом Тевесом.

Бразильский форвард "горожан" забил в 39 матчах АПЛ подряд, в которых его команда не проиграла.

Это рекорд английской Премьер-лиги по данному показателю. Теперь его делят Жезус и Тевес.

В следующем туре "Сити" примет "Манчестер Юнайтед". Дерби запланировано на воскресенье, 7 марта.

Не пропустите: В матче "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" был установлен необычный рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
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