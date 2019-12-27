Жезус пропустит с "Вулверхэмптоном" из-за болезни

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Жезус пропустит с "Вулверхэмптоном" из-за болезни

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус пропустит матч 19-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" из-за болезни.

Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 27 декабря. Начало - в 22:45 (мск).

В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах АПЛ, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

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