Жезус пропустит с "Вулверхэмптоном" из-за болезни
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус пропустит матч 19-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" из-за болезни.
Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 27 декабря. Начало - в 22:45 (мск).
В этом сезоне футболист участвовал в 15 матчах АПЛ, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.
А еще: Сульшер рассказал, при каких условиях "МЮ" сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
СМИ: Мойес сменит Пеллегрини в "Вест Хэме"
-
"Интер" оформит переход игрока "Пармы" в летнее трансферное окно
-
1
Ван Дейк во время матча с "Лестером" помог стричь газон
-
Матч АПЛ "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 января
-
Ибрагимович сравнил себя с богом после перехода в "Милан"
-
1
Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии в 2019 году
-
1
Знаменитый композитор Ханс Циммер по заказу "Краснодара" запишет титульную музыку
-
Жезус пропустит с "Вулверхэмптоном" из-за болезни
-
1
Станкович оценил возможность возвращения в "Црвену Звезду" защитника "Ромы" Коларова
-
1
Игроки "Спартака" вручили новогодние подарки детям из школы-интерната
-
Моуринью сказал, что в этом сезоне "Тоттенхэму" будет непросто попасть в топ-4 АПЛ
-
6
Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан"
-
5
Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"
-
11
"Милан" анонсировал возвращение Ибрагимовича
-
3
Ракитич заявил, что не хочет покидать "Барселону"
-
"Динамо" осталось уладить детали личного контракта со Скопинцевым
-
"Манчестер Сити" интересуется защитником "Вилярреала" Торресом
-
7
Сульшер рассказал, при каких условиях "МЮ" сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ
-
4
Педро: "Если "Барселона" меня позовет, я все брошу"
-
"Арсенал" хочет усилиться игроком "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12