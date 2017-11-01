Жезус рассказал, что перешел в "Сити" из-за Гвардиолы

Форвард "Манчестер Сити" Гариэл Жезус рассказал, что послужило причиной его перехода в английский клуб.

"Гвардиола меня подозвал и сказал, что я стану очень важной частью его проекта. Безусловно, я почувствовал себя востребованным, это сыграло ключевую роль в моем решении, хотя мной и интересовались другие клубы. Когда я приземлился в Манчестере, то сразу отправился на тренировку - даже не заходил в отель" - приводит слова Жезуса Goal.com.

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