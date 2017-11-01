Жезус рассказал, что перешел в "Сити" из-за Гвардиолы

Теги манчестер ситигабриэл жезус

Жезус рассказал, что перешел в "Сити" из-за Гвардиолы

Форвард "Манчестер Сити" Гариэл Жезус рассказал, что послужило причиной его перехода в английский клуб.

"Гвардиола меня подозвал и сказал, что я стану очень важной частью его проекта. Безусловно, я почувствовал себя востребованным, это сыграло ключевую роль в моем решении, хотя мной и интересовались другие клубы. Когда я приземлился в Манчестере, то сразу отправился на тренировку - даже не заходил в отель" - приводит слова Жезуса Goal.com.

Читайте также: Габриэл Жезус принял участие в 21 голе "Манчестер Сити" в 20 матчах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов