Жезус сменил игровой номер в "Манчестер Сити"

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Жезус сменил игровой номер в "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус решил во время межсезонья взять себе другой игровой номер.

Ранее бразилец играл за "горожан" с цифрой "33" на спине, а теперь будет выступать под девятым номером.

22-летний Жезус выступает за "Сити" с января 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 45 голов и сделал 16 ассистов.

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