Жезус сменил игровой номер в "Манчестер Сити"
Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус решил во время межсезонья взять себе другой игровой номер.
Ранее бразилец играл за "горожан" с цифрой "33" на спине, а теперь будет выступать под девятым номером.
Let's just fix that.... Ah, there we go!— Manchester City (@ManCity) 22 июня 2019 г.
3️⃣3️⃣ 9️⃣
@gabrieljesus33
#mancity pic.twitter.com/oZJk84ExVw
22-летний Жезус выступает за "Сити" с января 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 45 голов и сделал 16 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16