Жезус: "В матче с Австрией Бразилия выдала большой матч"

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус высказался об игре команды в товарищеском матче против сборной Австрии (3:0).

По словам бразильца. его команда выдала очень хороший матч.

"Все товарищеские встречи перед чемпионатом мира были важны для достижения необходимого уровня готовности. Сборная Австрии показывает качественный футбол. Знали, что будет нелегко, но нам удалось показать то, что мы умеем, и выдать большой матч. Мало того что нападение действовало отлично, так еще и защита выдала очень хороший матч", - сказал он.

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