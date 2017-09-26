Жезуш: "Дембеле - хороший футболист, но не уровня Неймара"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш в преддверии матча против "Барселоны" в Лиге Чемпионов поделился своим мнением относительно Усмана Дембеле, который пришёл в стан "блаугранас" на замену Неймару.

"Неймар - великий игрок. Считаю, он один из лучших в мире. Дембеле - хороший футболист, но это вовсе не тот же уровень.

Такой клуб, как "Барселона", не должен позволять таким игрокам, как Неймар, уходить. Но у них в команде по-прежнему есть большие мастера - Иньеста, Суарес и, конечно же, Месси", цитирует Жезуша Marca.

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