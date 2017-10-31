Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Здорово будет переиграть такую команду, как "Ювентус". Мы знаем, что они сильны, но нам также есть что противопоставить туринцам. Поражения в предыдущих матчах закалили нас. Нам нужно хорошо защищаться и искать моменты на половине поля соперника. Я считаю, что у нас хорошие шансы на успех" - цитирует Жезуша Football Italia.

Напомним, что матч "Спортинг" - "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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