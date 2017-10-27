Жезуш не собирается тренировать "Милан"

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Жезуш не собирается тренировать "Милан"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш не намерен покидать свой клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 63-летнего специалиста заинтересован итальянский "Милан".

"Меня не волнуют слухи. Я сосредоточен на "Спортинге". Думаю о ближайших матчах. Моя цель - стать чемпионом со "Спортингом" - цитирует Жезуша Football Italia.

Стоит отметить, что по итогам 9 туров "львы" занимают второе место в чемпионате Португалии, имея в своём активе 23 очка. | http://soccernews.ru

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