Жезуш: "Сыграем с "Барселоной" так же, как и в Лиссабоне"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".



"У нас была только одна тренировка в рамках подготовки к этой игре. Наш план не сильно будет отличаться от того, который был в Лиссабоне. У нас есть план А и план Б в зависимости от того, сыграет ли Месси. Изобретать ничего не будем, сыграем так же, как и в Лиссабоне" - цитирует Жезуша Sport.es.

Напомним, что матч "Барселона" - "Спортинг" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru