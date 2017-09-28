Жезуш: "В матче с "Барселоной" мы показали блестящий футбол"

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"В перерыве я сказал игрокам, что мы можем обыграть "Барселону". Мне казалось, я знал, что нужно сделать для победы. Но в итоге мы проиграли из-за нелепого автогола. В матче со второй по силе командой мира мы показали блестящий футбол. В первом тайме мы перекрыли сопернику все пути для обострения игры через пас, во втором уже сами наладили контроль над мячом. Но при всём при этом всё равно очень сложно создавать моменты в игре против "Барселоны". Думаю, "Спортинг" произвёл неизгладимое впечатление на весь мир, показал себя исключительной командой" - цитирует Жезуша официальный сайт УЕФА.

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