Жиго был прооперирован. Восстановление займет месяц

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго из-за травмы выбыл до концы нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Сегодня, 3 мая, французу была сделана резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

На восстановление потребуется около месяца.

Самуэль Жиго перенес операцию.



Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Срок реабилитации игрока составит месяц.



Желаем игроку здоровья и ждем его возвращение!https://t.co/K8VAGuvJvP#Спартак #Жиго pic.twitter.com/DAuz2EsBN3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 мая 2019 г.

Напомним, что у 25-летнего игрока возникли проблемы с мениском, из-за ранее перенесенной операции на крестообразной связке колена.

Жиго перешел в "Спартак" летом прошлого года. В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и один ассист в 11 играх.

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