Жиго был прооперирован. Восстановление займет месяц

Теги спартак москвасамюэль жиго

Жиго был прооперирован. Восстановление займет месяц

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго из-за травмы выбыл до концы нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Сегодня, 3 мая, французу была сделана резекция внутреннего мениска левого коленного сустава.

На восстановление потребуется около месяца.

Напомним, что у 25-летнего игрока возникли проблемы с мениском, из-за ранее перенесенной операции на крестообразной связке колена.

Жиго перешел в "Спартак" летом прошлого года. В этом сезоне на счету француза один забитый мяч и один ассист в 11 играх.

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