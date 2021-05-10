Жиго дал комментарий после победы над "Химками"

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Защитник "Спартака" Самуэль Жиго дал комментарий после матча с "Химками" (2:1).

"Такая тяжёлая игра против таких команд как "Арсенал“ и "Химки“ — характерная черта. Они глубоко обороняются, бегут в контратаки. С ними всегда не просто и они создают проблемы для нашей обороны. Но самое главное, что мы выиграли и была хорошая игра.

Глушенкову я ничего не сказал. Да, он сегодня забил, а потом получил красную карточку. Это безусловно сыграло нам на руку.

У "Химок“ сегодня был один очень хороший момент, когда мы потеряли мяч в центре поля и у них пошла атака. Я на секунду потерял нападающего из вида. Безусловно, Конате хороший игрок, но говоря о нашей игре хочу сказать, что когда мы всей командой не делаем контр-прессинг — это создаёт проблемы для нашей обороны.

У нас и выбора особо нет, только выходить и биться против "Ахмата“. Играть только на победу, мы не должны думать о какой-то ничьей. В Грозном всегда играть не просто, но нужно выходить и делать своё дело, если мы хотим попасть в отбор Лиги чемпионов.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Нам ещё нужно получить этот билет в Лигу чемпионов: занять второе место и пройти отбор. Всё шаг за шагом.

Мы все знали, что сегодня последняя домашняя игра для Доменико. Но мы ещё поедем с ним в Грозный и поблагодарим его, скажем ему какие-то слова. Я помню, что когда он пришёл у нас были тяжёлые времена. То, что он сделал для клуба, за это мы должны сказать ему спасибо.

Мой контракт? Хороший вопрос. Я рад быть в "Спартаке“, получаю удовольствие от каждой игры. Давайте закончим этот сезон и посмотрим, что будет с отбором в Лигу чемпионов. У меня ещё год контракта, а дальше посмотрим", — сказал Жиго.

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