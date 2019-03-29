Жиго готов сыграть впервые с сентября

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго готов вернуться на поле в ближайшем матче, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний француз полностью восстановился после разрыва крестообразных связок колена и попал в заявку "красно-белых" на игру 21-го тура РПЛ против "Ахмата".

Напомним, что Жиго получил травму 2 сентября и с тех пор находился в лазарете.

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится в субботу, 30 марта, в 16:30 по московскому времени.

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