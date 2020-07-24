Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам

Стала известна причина возможного ухода защитника "Спартака" Самюэля Жиго в "Лион".

Сообщается, что 26-летний француз может вернуться на родину, чтобы жить рядом с дочерью.

За одного из лидеров "красно-белых" лионцам придётся заплатить от 15 до 20 миллионов евро.

Напомним, что "Спартак" финишировал в РПЛ на седьмом месте и не попал в еврокубки.

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