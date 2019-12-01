Жиго и Кутепов пропустят матч "Спартака" с "Ростовом"

Стало известно, кто пропустит матч "Спартака" с "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России.

В игре с "Зенитом" защитник красно-белых Самюэль Жиго получил желтую карточку. Для футболиста это предупреждение стало 4-м в РПЛ.

Также матч пропустит Илья Кутепов, у которого перебор карточек.

У петербургского клуба матч 19-го тура пропустит Магомед Оздоев, удаленный за две желтые карточки.

"Спартак" с "Ростовом" сыграет 8 декабря, "Зенит" с "Динамо" встретится 6 декабря.

А еще: "Зенит" в меньшинстве победил "Спартак" в матче РПЛ| http://soccernews.ru