Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французским защитником московского "Спартака" Самюэлем Жиго интересуются во Франции и Германии, сообщает MSV Foot.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Марсель" и несколько немецких клубов. Контракт игрока со "Спартаком" действует до лета 2022 года, поэтому "красно-белые" могут продать его в январе.

В текущем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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