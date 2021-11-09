Жиго интересуются во Франции и Германии

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Жиго интересуются во Франции и Германии

Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен

Французским защитником московского "Спартака" Самюэлем Жиго интересуются во Франции и Германии, сообщает MSV Foot.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Марсель" и несколько немецких клубов. Контракт игрока со "Спартаком" действует до лета 2022 года, поэтому "красно-белые" могут продать его в январе.

В текущем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 

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