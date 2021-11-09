Жиго интересуются во Франции и Германии
Фото: инстаграм Самуэля Жиго/Автор неизвестен
Французским защитником московского "Спартака" Самюэлем Жиго интересуются во Франции и Германии, сообщает MSV Foot.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Марсель" и несколько немецких клубов. Контракт игрока со "Спартаком" действует до лета 2022 года, поэтому "красно-белые" могут продать его в январе.
В текущем сезоне 28-летний Жиго провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Не пропустите: Скаут ПСЖ отказался работать в "Спартаке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хавбек "Локомотива" может перейти в "Галатасарай"
-
"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты
-
Киевское "Динамо" не договорилось по трансферу Вильи
-
Жиго интересуются во Франции и Германии
-
Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных
-
Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
Хави уволил двух тренеров "Барселоны"
-
"Динамо" близко к покупке лучшего бомбардира РПЛ
-
Защитник "Спартака" Рассказов вновь стал отцом (фото)
-
В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука
-
"Интер" и "Наполи" поборются за хавбека сборной Уругвая
-
Португальский агент отреагировал на информацию о возможном уходе Роналду из "МЮ"
-
1
Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" предложил вернуть Месси
-
Карпин вновь высказался по поводу отсутствия Дзюбы в сборной России
-
Караваев высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
-
Карпин высказался о вакцинации в сборной России
-
В "Спартаке" высказались о будущем Кутепова
-
Арриго Сакки высказался о провале Пирло в "Ювентусе"
-
"Ювентус" подпишет форварда даже в том случае, если сделка по Влаховичу не состоится
-
"Реал" может использовать своего нападающего для подписании Тчуамени
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20