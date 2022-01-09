Жиго может перейти в топ-клуб Франции
Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен
"Марсель" заинтересован в подписании французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго, сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, "провансальцы" следят за игроком и намерены подписать его на правах свободного агента в конце текущего сезона. Сам Жиго также хочет вернуться во Францию.
Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне защитник сыграл в 24 матчах за московский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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