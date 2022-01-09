Жиго может перейти в топ-клуб Франции

Фото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

"Марсель" заинтересован в подписании французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, "провансальцы" следят за игроком и намерены подписать его на правах свободного агента в конце текущего сезона. Сам Жиго также хочет вернуться во Францию.

Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 24 матчах за московский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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