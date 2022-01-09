Жиго может перейти в топ-клуб Франции

Теги марсельсамюэль жигоспартак москватрансферы

Жиго может перейти в топ-клуб ФранцииФото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

"Марсель" заинтересован в подписании французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, "провансальцы" следят за игроком и намерены подписать его на правах свободного агента в конце текущего сезона. Сам Жиго также хочет вернуться во Францию.

Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 24 матчах за московский клуб, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром "Честерфилда". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" не может зарегистрировать Феррана Торреса даже после ухода Коутиньо

"Барселона" не может зарегистрировать Феррана Торреса даже после ухода Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов