Жиго может пропустить матч с "Локомотивом"
Фото: Брещанов Эдгар, "Чемпионат"
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов поделился информацией о состоянии здоровья защитника Самюэля Жиго.
"Жиго все еще не тренируется с командой. Его участие в игре против "Локомотива" под вопросом", - заявил Фетисов.
Напомним, что в матче минувшего тура против "Ростова" (3:2) 27-летний француз получил сотрясение мозга второй степени.
В этом сезоне Жиго провел 22 игры и отметился тремя голами.
Поединок между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 11 апреля.
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