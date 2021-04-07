Жиго может пропустить матч с "Локомотивом"

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Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов поделился информацией о состоянии здоровья защитника Самюэля Жиго.

"Жиго все еще не тренируется с командой. Его участие в игре против "Локомотива" под вопросом", - заявил Фетисов.

Напомним, что в матче минувшего тура против "Ростова" (3:2) 27-летний француз получил сотрясение мозга второй степени.

В этом сезоне Жиго провел 22 игры и отметился тремя голами.

Поединок между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 11 апреля.

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