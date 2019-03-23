Жиго может вернуться в состав "Спартака" уже в этом месяце

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Жиго может вернуться в состав "Спартака" уже в этом месяце

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго, скорее всего, вернется в московский клуб, после долгого восстановления. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Футболист был травмирован в матче с "Зенитом", который проходил в сентябре 2018 года.

По данным источника, данное возвращение связано с тем, что недавно был травмирован Илья Кутепов, поэтому французу необходимо будет участвовать в матче с ЦСКА 6 апреля.

Таким образом, Жиго может появиться в старте "Спартака" уже на встрече с "Ахматом", который пройдет 30 марта.

Ранее врач команды заявлял, что футболист полностью восстановился после травмы. 

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