Жиго: "На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал, что думает о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Безусловно, ЦСКА хорошая команда. Посмотрите на таблицу - и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника. Когда пришел в "Спартак", мне сразу сказали: "Самая важная для нас игра - с ЦСКА!" Значит, для меня тоже", - сказал Жиго.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится 6 апреля. Начало - в 19:00 (мск).

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 36 баллов. ЦСКА строчкой выше с 37 очками.

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